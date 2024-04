Droga in auto, non si fermato all’alt

Non si sono fermati all’alt degli agenti. Poi, fermati dalla Polizia Civile, si sono rifiutati di sottoporsi alle analisi per accertare lo stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droghe. Sono stati denunciati tre giovani sammarinesi, di circa 30 anni, fermati per un controllo stradale dalla Polizia Civile lo scorso fine settimana, nella notte tra sabato e domenica. A bordo del veicolo su cui viaggiavano gli agenti hanno trovato in auto cocaina, oppiacei e ketamina. I tre giovani, accompagnati al Comando, si sono poi rifiutati di sottoporsi alle analisi per accertare lo stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droghe. Sottoposti ad interrogatorio con le garanzie di legge, sono stati quindi denunciato. Mentre gli agenti della Polizia Civile continuano le indagini per capire la provenienza della droga ed eventuali altre persone coinvolte.