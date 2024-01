Droga in spiaggia. Fermato il pusher

Aveva trasformato uno stabilimento balneare nella base d’appoggio perfetta per i suoi traffici illeciti. Lì, sulla spiaggia di Rivabella, era solito incontrare i clienti che venivano da lui per acquistare droga. A finire nei guai, giovedì scorso, è stato un pusher che è stato pizzicato dagli agenti della polizia di Stato di Rimini mentre vendeva marijuana non lontano da viale Toscanelli. L’allarme è scattato attorno alle 22.40, quando un passante - notando una Volante della questura impegnata in un servizio di perlustrazione - si è avvicinato richiamando l’attenzione dei poliziotti. Agli agenti, l’uomo ha spiegato di aver notato un viavai sospetto attorno ad uno stabilimento della zona: persone dall’aria losca che andavano e venivano. Dopo aver chiesto il supporto di un secondo equipaggio, le divise si sono avvicinate al punto indicato e hanno circondato l’area, aspettando il momento giusto per bloccare il giovane. Quest’ultimo aveva con sé 3,34 grammi di ‘erba’. Successivamente i poliziotti hanno deciso di passare al setaccio anche il suo appartamento, nel quale è stata sequestrata altra droga, un bilancino di precisione e materiale di confezionamento. Per questo motivo, lo spacciatore è stato denunciato a piede libero.