Droga in spiaggia La polizia locale arresta un pusher

Arrestato giovedì a Miramare uno spacciatore di 25 anni, pizzicato dagli agenti della polizia locale. Oltre ad alcune dosi di cocaina gli agenti gli hanno sequestrato 620 euro ritenuti provento dello spaccio. Il giovane era stato notato lungo la via Principe di Piemonte a Miramare mentre confabulava con alcune persone e prendeva dei soldi da alcune di loro. Gli agenti in borghese della squadra giudiziaria sono entrati in azione all’altezza del bagno 140, dopo aver assistito ad un altro scambio sospetto che il giovane stava tentando. Fermato e sottoposto a perquisizione, è arrivaa la conferma dei sospetti in quanto il giovane nascondeva diverse dosi di cocaina e la somma di 620 euro. Droga e denaro ritenuto provento dello spaccio sono stati posti sotto sequestro. Il 25 enne, che è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, ha trascorso la notte nella cella di sicurezza del comando di Polizia, in attesa del porgesse per direttissima.