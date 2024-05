Rimini, droga ai minorenni nel parco ed eroina in spiaggia: arrestati due pusher

Rimini, 15 maggio 2024 – Il 'fumo' girava liberamente tra le giostrine del parco di viale Regina Margherita a Rivazzurra. A gestire la vendita di hashish, dal grande spiazzo a due passi dalla spiaggia che spesso pullula di famiglie con bambini, era un tunisino di circa 40 anni.

Una presenza fissa, da quelle parti, secondo la ricostruzione della squadra mobile di Rimini, diretta dal commissario capo Marco Masia. Tra i clienti del pusher di Rivazzurra, stando a quanto emerso, ci sarebbero stati anche ragazzini minorenni che si rivolgevano a lui per acquistare l'hashish.

Il quarantenne è stato arrestato, assieme a un connazionale di 25 anni, finito anche lui nella rete degli agenti della squadra mobile della questura, anche lui attivo a Rivazzurra: come luogo per gestire le cessioni di eroina aveva scelto la spiaggia, dandosi appuntamento con i consumatori direttamente sulla battigia.

In entrambi i casi, i poliziotti hanno visto i clienti avvicinarsi ed effettuare uno scambio con le modalità tipiche dello spaccio di strada. La prima persona controllata era appunto un minorenne che aveva acquistato alcune dosi di hashish dal quarantenne tunisino nella zona del parco di viale Regina Margherita. L'uomo, immediatamente fermato dai poliziotti, è stato accompagnato in Questura, dove durante la perquisizione sono stati trovati e sequestrati, in totale, circa 40 grammi di hashish oltre al denaro frutto della vendita. Il tunisino è stato arrestato e accompagnato in carcere a disposizione del giudice, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia ai 'Casetti'.

Nel secondo episodio, invece, dopo aver assistito alla cessione, i poliziotti hanno tentato di fermare l’altro cittadino tunisino, che, tuttavia, ha iniziato a scappare lungo la spiaggia per far perdere le proprie tracce. Nel frattempo, sul posto stava passando una pattuglia in borghese dei carabinieri della compagnia di Rimini. I militari, notando il 25enne in fuga, si sono messi all’inseguimento con gli agenti della squadra mobile, riuscendo a raggiungerlo e a bloccarlo. Mentre scappava, inoltre, i poliziotti hanno notato che l’uomo aveva provato a disfarsi di un involucro di cellophane, lanciandolo sulla sabbia: al suo interno, una volta recuperato, sono stati rinvenuti circa 30 grammi di eroina.

All’uomo, inoltre, sono stati sequestrati anche 400 euro, ritenuti frutto dell’attività di spaccio sul litorale di Rivazzurra. Anche lui è stato dichiarato in arresto.