Droga nelle merendine "per uso personale": il giudice assolve il prof

Rimini, 13 febbraio 2024 – Professore riminese di 45 anni a processo in quanto accusato di spaccio: il giudice monocratico lo assolve perché il fatto non sussiste. Si è conclusa in questo modo la vicenda che ha portato la sbarra un insegnante di matematica arrestato dagli agenti della squadra giudiziaria della polizia locale di Rimini dopo che nel suo appartamento erano stati scoperti tre etti tra hashish e marijuana.

L’uomo, difeso dall’avvocato Carlo Beltrambini, dopo l’arresto era finito ai domiciliari. Si è sempre difeso sostenendo di che lo stupefacente rinvenuto in casa sua fosse esclusivamente per uso personale: il ‘fumo’ trovato dagli agenti non era destinato alla vendita, ma faceva parte della sua scorta privata. Una versione che sembra aver convinto il giudice monocratico di Rimini, anche se per conoscere le motivazioni della sentenza bisognerà attendere 90 giorni.

Il 4 febbraio scorso il professore era stato visto passeggiare in via Soardi intento a consumare uno spinello. Quello stesso spinello di cui l’insegnante 45enne avrebbe cercato di disfarsi alla vista della pattuglia della polizia municipale, calpestandolo sotto la scarpa. È stato quindi alla richiesta dei vigili se avesse altro stupefacente con sé che l’uomo ha consegnato di sua spontanea volontà 1,40 grammi di hashish e mezzo grammo di marijuana.

All’esito del controllo quindi gli agenti della polizia locale hanno deciso di estendere gli accertamenti anche all’abitazione dell’educatore, dove le forze dell’ordine hanno quindi trovato tre barattoli di vetro con all’interno altra marijuana per il peso complessivo di oltre 36 grammi. Sulla scrivania dello studio del 45enne invece la municipale ha trovato un altro barattolo, al cui interno c’erano cinque involucri fatti con la carta di confezionamento delle merendine al cioccolato di una nota marca. All’interno, però, niente a che vedere con barrette energetiche o dolciumi, bensì barrette di hashish per un peso totale di 231 grammi, a cui i vigili hanno aggiunto e poi sequestrato anche due involucri di cellophane intrisi delle sostanze, utilizzati per il confezionamento delle stesse.

L’insegnante di matematica inoltre è risultato già gravato da una precedente denuncia in stato di libertà sempre per il reato di detenzione ai fini di spaccio, quando nel 2019 a sorprenderlo era stato il nucleo operativo dei carabinieri di Rimini.