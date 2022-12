Droga nello stabile ex Enel: sigillato

Continua l’attività del Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale che, qualche giorno fa, in sinergia con le unità cinofile, ha svolto un servizio di controllo presso l’edificio dell’ex Enel in via Destra del Porto dopo aver ricevuto dai cittadini diverse segnalazioni legate a delle sospette frequentazioni da parte di soggetti, ipotizzando sul posto attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, una volta entrati presso la struttura, hanno effettuato un accurato sopralluogo al termine del quale è stata rinvenuta sostanza stupefacente in modica quantità, nascosta all’interno di un mattone e destinata allo spaccio. La dose è stata dunque sequestrata e l’edificio chiuso onde evitare ingressi.