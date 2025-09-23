Droga nello zaino, soldi falsi nella testiera del letto e armi nella stanza: arrestato 25enne

Rimini, 23 settembre 2025 – Cocaina e hashish nascosti nello zaino, banconote false infilate nella testiera del letto, armi di ogni tipo sparse per la stanza, compresa una balestra con tanto di dardi in metallo. È l’inquietante scenario che i Carabinieri di Bellaria Igea Marina, insieme ai colleghi del Radiomobile di Rimini, si sono trovati davanti quando hanno fatto irruzione nell’appartamento di un 25enne già tenuto d’occhio da giorni.

Il giovane, domiciliato proprio nel comune romagnolo, era finito sotto osservazione per sospette attività di spaccio. Nel tardo pomeriggio di ieri i militari hanno deciso di procedere con la perquisizione. E il sospetto ha presto lasciato spazio alla certezza: nello zaino nascosto nella camera da letto c’erano ben 450 grammi di cocaina e 80 di hashish, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. A completare il quadro, oltre 2.000 euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività di spaccio.

La sorpresa, però, non era finita. Sempre in camera i Carabinieri hanno rinvenuto 62 banconote di vario taglio ritenute contraffatte, un taser, diverse armi giocattolo prive del tappo rosso e una balestra con dardi metallici. Tutto è stato sequestrato.

Durante le operazioni, il 25enne ha tentato di darsi alla fuga, opponendo resistenza con calci, spintoni e persino cercando di mordere i militari. Bloccato dopo una colluttazione, è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, introduzione nello Stato di monete falsificate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi.

Due carabinieri, rimasti feriti con escoriazioni durante le fasi concitate dell’arresto, hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il giovane, invece, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, è stato trasferito alla Casa Circondariale.

Un’operazione che conferma come il business della droga in Riviera non si fermi davanti a nulla, con un mix pericoloso di sostanze, soldi falsi e armi che poteva trasformarsi in qualcosa di ancora più grave.