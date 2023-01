Rimini, droga e pistole giocattolo nascoste in casa: arrestato 60enne

Gli oggetti sequestrati

Rimini, 21 gennaio 2023 - Hashish, marijuana, Mdma, farmaci. Un vero e proprio bazar della droga, quello scoperto dagli agenti della squadra mobile di Rimini, che hanno passato al setaccio l'abitazione di un 60enne riminese. Il blitz è scattato giovedì scorso, al termine di un'indagine complessa che aveva spinto i poliziotti a tenere d'occhio il sospettato, ipotizzando che potesse essere al centro di un giro di spaccio.

Nel suo appartamento, gli agenti della squadra mobile hanno rivnenuto anche due pistole scacciacani e una giocattolo a gas, in tutto e per tutto simili ad armi semiautomatiche. Il 60enne è quindi finito ed è stato accompagnato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione condotta dalla squadra mobile, ha portato anche alla denuncia di 58enne per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana.