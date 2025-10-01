Minacciata, drogata e costretta ad accettare un matrimonio combinato in Bangladesh: arrestati i genitori

Rimini, 1 ottobre 2025 – Una coppia di coniugi di origine bangladese è stata arrestata dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Rimini, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del tribunale riminese.

I due sono accusati di aver costretto la figlia maggiorenne ad accettare un matrimonio combinato con un connazionale, celebrato in Bangladesh il 17 dicembre 2024.

Le indagini iniziate in febbraio

Le indagini, avviate nel febbraio scorso, hanno permesso di delineare un quadro ritenuto grave dalla procura della Repubblica di Rimini, che ha richiesto il provvedimento restrittivo con istanza di procedimento al ministro della Giustizia, considerando la rilevanza penale dei fatti anche se avvenuti in parte all’estero.

Sottratti documenti e carta di credito

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i genitori avrebbero convinto la ragazza a partire con una scusa, per poi sottrarle documenti e carta di credito una volta giunta nel Paese d’origine. Da quel momento sarebbe stata sottoposta a controlli continui, minacce e pressioni fino al matrimonio con un uomo più anziano appartenente a una famiglia benestante.

"Costretta ad assumere farmaci per favorire una gravidanza e calmanti”

Dopo le nozze la situazione sarebbe peggiorata: la giovane sarebbe stata costretta ad assumere farmaci per favorire una gravidanza e calmanti per ridurne la capacità di reazione. Solo sfruttando il desiderio dei familiari di una maternità immediata è riuscita a ottenere il permesso di rientrare temporaneamente in Italia.

Il rientro in Italia, ora si trova in una località protetta

Atterrata all’aeroporto di Bologna lo scorso aprile, è stata presa in carico dai carabinieri e condotta in una località protetta, ricevendo supporto dalle strutture territoriali antiviolenza. Nel frattempo i coniugi sono stati rintracciati nella loro abitazione e posti ai domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.