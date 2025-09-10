Drone contro barca della Flotilla. Croatti: "Ho paura, ma non rinuncio. Parteciperò alla missione a Gaza"

"La paura c’è, la tensione è alle stelle. Ma non rinuncio alla spedizione". Marco Croatti, senatore del M5s, da alcuni giorni è a Catania per prepararsi al lungo viaggio in mare con la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria internazionale che porterà cibo, medicinali, aiuti alla popolazione con oltre 50 barche. A bordo volontari di 44 paesi per la più grande missione per Gaza via mare. La partenza è stata più volte rimandata: inizialmente le barche dall’Italia dovevano salpare il 7 settembre. L’altra notte è scoppiato un incendio sulla Family, la barca che trasporta il comitato direttivo della spedizione, tra cui Greta Thunberg: l’episodio è avvenuto al porto di Tunisi. "Siamo stati attaccati da un drone che ha sganciato un ordigno", spiega il comitato di Global Sumud Flotilla. Il governo tunisino smentisce sia stata opera di un drone, parla di rogo scoppiato per cause accidentali. "Le immagini parlano da sole – dice Croatti – Ma questi episodi non ci intimidiscono e non ci fermeranno. Partiremo comunque da Siracusa per unirci alle barche che salperanno da Tunisi".

Non ha avuto ripensamenti o tentennamenti sulla sua partecipazione, nonostante quanto accaduto?"No, anche se l’episodio di Tunisi è molto grave e preoccupa. In queste ore sono attraversato da un mare di sentimenti. La paura è ovviamente tra questi, e sarei un pazzo a non ammetterlo, ma non è il sentimento che predomina. Qui la tensione è alle stelle. Alcuni dei volontari arrivati a Catania per imbarcarsi per Gaza hanno deciso di rinunciare. Non giudico le loro scelte, ma io non ho dubbi. Partirò con tutti gli altri rimasti. La nuova data fissata per la partenza è domani, anche se in queste ore il comitato direttivo deciderà cosa fare".

È una missione molto rischiosa. E quanto accaduto a Tunisi l’ha ribadito."Siamo consapevoli dei pericoli, siamo ancora più consapevoli dell’importanza della spedizione. Perché a Gaza il massacro a Gaza va avanti: chi non muore sotto gli attacchi dell’esercito israeliano, muore per la mancanza di cibo e farmaci".

Nemmeno i suo famigliari hanno provato a farla desistere?"Al contrario mia moglie e i miei figli mi sostengono e mi incoraggiano ad andare avanti. Sono loro a darmi la forza".

Quante sono le barche che salperanno da Siracusa?"Una ventina. In tutto la spedizione sarà composta da oltre 50 imbarcazioni. Ancora non so su quale barca salirò. A Catania ci stiamo preparando per affrontare gli imprevisti che potrebbero capitare nel corso della navigazione".