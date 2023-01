Droni riminesi contro gli incendi

Droni riminesi ’arruolati’ in Macedonia. Dalle Alpi ai Balcani i velivoli targati Dronebase vengono utilizzati per tenere d’occhio l’ambiente. Sulle Dolomiti l’incarico è di monitorare gli smottamenti, dopo la tragedia che lo scorso luglio sulla Marmolada è costata la vita a undici persone, travolte da sassi e ghiaccio scesi verso valle a 300 km orari. In Macedonia il compito affidato ai velivoli made in Rimini è di sorvegliare e prevenire eventuali incendi di foreste, risorsa naturale principe di quel Paese, che siano accidentali oppure dolosi.

"Lo scorso autunno – spiega Fabio Da Matteis, titolare della Dronebase di Rimini – siamo stati invitati ad una conferenza ad Ohrid, in Macedonia, dove c’èrano rappresentanti di ben tredici università dei balcani e vari organi di Stato legati al tema dell’ambiente, della sostenibilità e dei cambiamenti climatici".

"Abbiamo partecipato alle conferenze insieme al premio Nobel per la pace (nel 2007, ndr) Riccardo Valentini e alla Fondazione Cmcc, della quale è membro del Comitato strategico, anche questa impegnata sullo studio dei cambiamenti del clima. Siamo stati chiamati nei Balcani a presentare la nostra soluzione integrata per la lotta agli incendi, che chiaramente possono prodursi con maggiore frequenza proprio a causa dei mutamenti di clima e ambiente. E anche incidere sugli stessi, in quanto gli alberi si nutrono di Co2 e creano ossigeno".

Secondo stime elaborate dalla Fondazione Cmcc e presentate al simposio dello scorso autunno a Ohrid, la strategia di prevenzione potrà arrivare a ridurre fino all’80 per cento il numero degli incendi boschivi. La proposta che è venuta dall’azienda riminese è articolata in tre punti: saranno forniti droni ’autonomi’, guidati da remoto, per il monitoraggio delle foreste, dotati di termocamere e telecamere HD con zoom molto potenti che possono essere lasciati nelle foreste, custoditi all’interno di box. Inoltre, sensori a terra in grado ri rilevare focolai di incendi a oltre 300 metri di distanza. Infine, un software dotato di intelligenza artificiale che gestisce automaticamente l’intero sistema.

"Ogni drone – continua De Matteis – è in grado di coprire e monitorare 24 ore su 24 un’area di circa 30 chilometri quadrati. Durante il simposio abbiamo preso già accordi con le istituzioni locali in Macedonia per iniziare la sperimentazione da questa primavera nel loro parco nazionale più grande. Da considerare che per la Macedonia le foreste sono una delle risorse più importanti, da diversi punti di vista, ambientale, turistico in primis. E quindi, ovviamente, economico.

"Contiamo di installare oltre 50 dei nostri droni autonomi ’DBase’ per il primo anno – prosegue De Matteis – e circa duemila sensori a terra. Grazie all’ausilio del super computer della Fondazione Cmcc e dei dati acquisiti da droni e sensori saremo in grado di creare calcoli previsionali indispensabili per la prevenzione in larga scala".

"A seguito di tutte queste nuove attività – conclude l’imprenditore riminese – stiamo valutando l’apertura di una nuova azienda sul territorio macedone dove in collaborazione con l’Universita politecnica di Skopje formeremo dal punto di vista professionale nuovi ragazzi, in sede locale, per lavorare nel settore dei droni".

m.gra.