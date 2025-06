Dua Lipa omaggia Raffaella Carrà e canta ’A far l’amore comincia tu’

"Ogni sera del tour canto una canzone diversa di un artista locale e stasera proverò a cantarla per voi in italiano". È con un italiano fluente, pronunciato quasi con un pizzico di imbarazzo, che la star del pop mondiale Dua Lipa sabato sera ha fatto impazzire l’Ippodromo La Maura di Milano, dove 70mila spettatori sono andati in delirio sulle note dell’omaggio che la cantante britannico-albanese ha reso alla Raffa Nazionale. Per il tributo in italiano a un artista locale, infatti, Dua Lipa ha volto il proprio sguardo alla riviera e, più precisamente, a Bellaria, città che ha dato i natali a Raffaella Carrà.

Scontato il boato dei 70mila quando la pop star in abito di un rosso sgargiante ha intonato: "Scoppia, scoppia, mi sco... scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor...", facendo ballare l’Ippodromo di Milano con le note di ’A far l’amore comincia tu’. Tra i presenti, poco prima che Dua Lipa svelasse l’artista che aveva scelto di omaggiare, c’era chi ipotizzava Pino Daniele o ’Nel blu, dipinto di blu’ di Modugno, ma la sorpresa è stata doppia quando Dua Lipa ha ballato e cantato sulle note di Raffaella Carrà.