Dubbi sulla nuova Marecchiese: il progetto non convince Verucchio

Quale Marecchiese per Verucchio? Quale Marecchiese per la viabilità di vallata? A Verucchio si è alzato il velo sul tanto atteso studio di fattibilità, commissionato dalla Provincia di Rimini, relativo alla strada. A presentare giovedì la nuova proposta di viabilità e tracciato - corredata dai flussi di traffico - ci ha pensato lo stesso progettista, l’architetto Edoardo Preger, insieme al professor Riccardo Santolini e all’architetto Marco Zaoli. In platea la sindaca Stefania Sabba, una rappresentanza della giunta, i capigruppo consiliari e i responsabili dell’ufficio tecnico. Obiettivo: individuare soluzioni per snellire e mettere in sicurezza la circolazione. La vagheggiata strada a quattro corsie non è prevista, sì invece a interventi in sede e ipotesi di variante, come i 10 km di circonvallazione nel comune di Novafeltria. Di variante si parla anche a Villa Verucchio, tratto segnato da alta incidentalità (nonostante i tanti lavori di messa in sicurezza). L’ipotesi è di un tracciato lato fiume, con l’inizio da via del Tesoro per poi collegarsi alla seconda rotatoria della circonvallazione presente a Corpolò.

"Si tratta di passaggi molto utili per avere a disposizione tutti gli strumenti con cui poter poi intraprendere un percorso ponderato, soppesando non soltanto le esigenze, ma anche le criticità e le conseguenze per le singole realtà. – commenta la sindaca di Verucchio – Solo senza forzature di opportunità si potrà veramente mettere in campo un intervento concreto, rapido ed efficace per l’intera vallata". Questa idea di mobilità per Villa Verucchio non ha convinto né gli esponenti della maggioranza né quelli della minoranza.

"Siamo molto perplessi sulla reale efficacia di questa soluzione, e per diversi motivi. – spiega il capogruppo di Verucchio Domani, Cristian Maffei – L’attacco in via del Tesoro è un punto molto critico. L’incidentalità è molto alta a Villa Verucchio ma anche a Corpolò, dove la circonvallazione è stata realizzata anni fa senza risolvere il problema". La situazione di Villa Verucchio va poi inserita in un quadro complessivo, dal quale emerge l’ipotesi di allaccio della Marecchiese alla nuova statale 16 a Spadarolo. "Un’ipotesi che se realizzata – insiste Maffei – aumenterebbe il traffico del 10%, che significa almeno 10mila veicoli in più, e che segnerebbe un’espansione della città di Rimini verso la vallata". Verucchio ora intende approfondire il nuovo progetto per la Marecchiese con i cittadini e con gli amministratori degli altri comuni, a partire da Santarcangelo e Poggio Torriana.

m.c.