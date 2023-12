Due agenti feriti da un detenuto

Il 27 dicembre scorso ai ’Casetti’ un detenuto tunisino ha violentemente e ripetutamente, come denuncia il sindacato Sinappe, colpito con calci e pugni due poliziotti penitenziari in servizio, che una volta dimessi dal pronto soccorso hanno rimediato una prognosi di 10 giorni ciascuno. L’episodio, l’ennesimo nella casa circondariale di Rimini, è avvenuto mentre il detenuto veniva riportato nella propria cella per la successiva ’conta’ da parte del Capoposto. E’ stato in questo momento che il detenuto si è ribellato colpendo con schiaffi e calci alle gambe i due agenti – tra cui il Capoposto.