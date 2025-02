"Due anni di attesa per una visita"

Gea Reali, 73 anni e Lorenza Vorabbi, 45 anni: "I tempi di attesa per una visita medica sono lunghissimi. Nel nostro caso, abbiamo avuto necessità l’anno scorso di prenotare una visita con una certa impotanza: dovremo andare in ambulatorio nel 2027, fra ben due anni. Stessa cosa per un’altra visita, programmata per la fine del 2026. Ciò non è possibile. Se si è anziani, si è più soggetti a malattie di un certo tipo e si chiedono accertamenti, è solo e unicamente per necessità. Purtroppo, per questa ragione, quando il servizio pubblico non riesce, l’alternativa è recarsi da un privato. Ma questo non è possibile per tutte le persone. Non tutte hanno questa fortuna. Discorso diverso per il nostro medico di famiglia, fortunatamente, molto competente e preparato".