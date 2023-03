Due appuntamenti tra storia e cultura in vista dell’Antica Fiera di San Gregorio

In vista dell’Antica Fiera di San Gregorio, l’associazione culturale Terre del Monastero di San Gregorio in Conca annuncia due appuntamenti di carattere storico culturale. Il primo si svolgerà domani alle 21 nella sala ex Lavatoio di Morciano di Romagna. "La fiera, le sei vite di Morciano, il mistero della chiesa e del cimitero scomparsi" è il titolo dell’incontro a cura di Mario Garattoni. Ingresso gratuito. Il 7 marzo, sempre alle 21 nella sala ex Lavatoio, è in programma "Un anno di festeggiamenti per Federico da Montefeltro in occasione del suo seicentesimo compleanno". Relatore: Tommaso di Carpegna Falconieri, professore associato di Storia medievale all’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, presidente della Società romana di storia patria. Ingresso gratuito.