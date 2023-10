Due aree gioco per tutti i bimbi

Sono terminati i lavori di adeguamento e nuova realizzazione di due parchi inclusivi per minori con disabilità. I due parchi si trovano in via Saluzzo nel quartiere di Spontricciolo e in viale Bergamo a San Lorenzo. Il finanziamento fa capo al settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione, con risorse derivanti dal Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per oltre 26mila euro e con risorse comunali per circa 5mila euro. I lavori sono stati affidati a Geat.