Due arresti in due settimane. Nei guai per aver colpito un agente

Un 35enne italiano non perde il vizio. Quello di finire nel mirino delle forze dell’ordine, della polizia, che nell’arco di neanche due settimane è arrivata ad ammanettarlo ben due volte. La prima, il 29 febbraio scorso, quando a bordo di un’Alfa Romeo e insieme ad altre due persone era stato inseguito contromano nel traffico della Statale, prima di essere bloccato e arrestato. Ma non sarebbe bastato questo per placare l’animo fumantino dell’uomo, che anzi domenica sera alle 22 circa è tornato a scontrarsi con i poliziotti quando un equipaggio delle Volanti è arrivato in un bar del centro, poiché lì era stata segnalata agli agenti la presenza di tre persone in atteggiamenti molesti.

In questa circostanza, gli agenti giunti all’interno del bar hanno subito individuato i soggetti molesti, scortandoli così all’esterno, dove due di loro si sono sin da subito mostrati ostili ai controlli, rifiutando di fornire ai poliziotti le rispettive generalità. Al rifiuto di farsi identificare, i poliziotti hanno quindi cercato di farli salire sulla volante per portarli in questura. ’ stato a questo punto secondo le ricostruzioni che il 35enne italiano avrebbe cercato prima di darsela a gambe per poi essere bloccato da un agente e iniziare con quest’ultimo un violento corpo a corpo in seguito al quale il poliziotto rimaneva ferito. Il 35enne esagitato è stato perciò arrestato e solo dopo un più approfondito controllo la polizia ha potuto accertare i suoi numerosi precedenti, nonché il recente arresto rimediato dopo l’inseguimento del 29 febbraio. Considerati i fatti, nei confronti del 35enne itlaiano il questore ha emesso un prvvedimento divieto di accesso a tutti i locali pubblici della provincia per un anno.