Due atleti su tre sono sono uomini Il Covid ha dato un taglio alle società

Lo sport è, ancora, al maschile. Stando allo studio promosso dalla Regione e realizzato da Sg Pus Ghiretti & Partners, nella provincia di Rimini i tesserati delle società sportive sono per lo più maschi, mentre le donne tesserate arrivano al 35,73%. Il dato è tuttavia importante se si pensa che la media nazionale si ferma al 28,8%.

L’indagine mette in risalto le peculiarità della provincia riminese ed anche le richieste degli sportivi. Tra queste lo sport all’aria aperta, cosa che, conferma l’assessore allo Sport, Moreno Maresi, incide sule scelte dell’amministrazione comunale. "Da qui deriva una sempre maggiore richiesta di impianti outdoor a cui la nostra amministrazione sta rispondendo attraverso una dotazione sempre più strutturata di spazi all’aperto, dalle palestre al Parco del Mare ai tanti campi e playground di quartiere, una infrastrutturazione che va anche ad arricchire la nostra offerta turistica". Altra questione riguarda le associazioni sportive. Il contraccolpo del Covid è stato forte tanto che tra il 2017 e il 2021 sono diminuiti del 26% gli atleti e del 13% le società sportive attive.

"Cerchiamo di supportare le associazioni sportive della città – riprende Maresi –, presidi fondamentali di comunità, attraverso contributi, agevolazioni anche col sostegno della Regione, che in questi mesi ha dimostrato un’attenzione particolare per lo sport come volano di crescita sociale ed economica".

Tornando allo studio, emerge come il 26% dei riminesi pratichi sport in modo continuativo, ovvero 2 o 3 volte a settimana. È un dato in linea con quello nazionale. La percentuale sale in modo considerevole arrivando al 73,2% se si considerano anche tutte quelle persone che svolgono una qualsiasi attività motoria come fare passeggiate o andare in bicicletta, anche se lo fanno senza una cadenza definita.

C’è poi il punto sull’impiantistica. Nel territorio provinciale di Rimini si contano 1.069 spazi per l’attività sportiva. Ciò significa che si hanno 4,4 impianti ogni mille abitanti. L’indagine mostra un’ampia soddisfazione da parte degli utenti. Ben il 91% si ritiene soddisfatto delle strutture e il 74% considera sufficienti le aree all’aperto a disposizione, un risultato questo migliore della media regionale ferma al 71%. Questo dato mostra come siano cambiate le abitudini nella pratica sportiva dopo la pandemia, con deciso aumento dell’attività all’aria aperta e il calo in palestra e negli impianti usati prima del virus.

Andrea Oliva