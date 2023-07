Due bandi per partecipare ai centri estivi Incentivi alle famiglie fino al 24 luglio

C’è tempo fino al 24 luglio per presentare le domande per ottenere un contributo volto alla frequenza dei centri estivi per i minori di età compresa tra i 3 e i 13 anni e dai 3 ai 17 anni con disabilità certificata nel comune di Coriano. "Per i genitori impegnati nelle occupazioni stagionali con l’esigenza di far convivere gli impegni lavorativi alla possibilità per i propri bambini e ragazzi di trascorrere l’estate con i coetanei – spiega l’assessore Paolo Ottogalli – sono preziosi tutti gli strumenti possibili. Nei giorni scorsi si è aperto un secondo bando allargato alle famiglie per favorire la frequenza dei figli diversamente abili con uno stanziamento di risorse comunali di 50mila euro".