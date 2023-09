Due bunker tedeschi spuntano sul monte Vici

L’Anpi accende i riflettori sul Monte Vici e la sua storia recente rivelando che lì è celata una preziosa testimonianza storica di quella che fu la guerra lungo il fronte della Linea Galla Placidia, il corrispondente marittimo della Linea Gotica sulla riviera adriatica. In particolare l’associazione partigiani ora evidenzia come in occasione dei recenti lavori di pulizia svolti da Auser Rimini siano emersi ben visibili i resti intatti di quelli che apparirebbero essere due bunker tedeschi, facenti parte dell’articolata struttura difensiva che attraversava con galleria l’intera collina, costruita dai nazisti per difendersi da un eventuale sbarco degli alleati.

"Oltre alle numerose testimonianze dei cittadini che l’hanno vissuta, che stiamo raccogliendo, esistono rilevamenti georadar e riferimenti fotografici – spiega Maurizio Castelvetro, presidente Anpi di Cattolica e San Giovanni – che non lasciano dubbi. È arrivato il momento di far luce con indagini e ricerche su questa importante pagina di storia di Cattolica, da lasciare ai posteri a memoria futura".

Se n’è parlato anche in occasione dell’evento organizzato da Anpi il 3 settembre scorso nella nuova sede in via Torconca, proprio sul Monte Vici, che ha celebrato il 79esimo anniversario del 2 e 3 settembre 1944 quando gli alleati anglo-canadesi liberarono la Valconca dall’occupazione nazifascista, otto mesi prima della definitiva vittoria in Europa.

"Per la precisione il 3 settembre – racconta Castelvetro – gli alleati entrarono a Cattolica, una città devastata, senza incontrare alcuna resistenza e furono accolti festosamente da cittadini e cittadine, che li informarono che gli ultimi tedeschi rimasti circondati dagli alleati erano fuggiti precipitosamente via mare".

Luca Pizzagalli