Due chiacchiere col pubblico prima dello show

Il teatro Villa di San Clemente riapre l’11 novembre con la formula del club, un luogo dove incontrarsi davanti a un bicchiere, chiacchierando in relax prima dello spettacolo in compagnia degli attori di Città teatro, fra brevi sketch e il coinvolgimento del pubblico. Il teatro aprirà alle 20 e il pubblico potrà godersi un aperitivo mentre va in scena il pre show a sor presa con Francesca, Giorgia, Mirco, Davide, Paul. La prima parte della stagione da ottobre a dicembre parte l’11 con un cartellone di cinque titoli che raccontano di arte contemporanea e artisti rivoluzionari, di solitudini e donne straordinarie.