Due ‘chicche’ al Supercinema

Ultimi giorni per il Supercinema di Santarcangelo, che chiuderà per i lavori di riqualificazione al tetto e agli impianti e riaprirà non prima di settembre. ‘Dogville’, l’associazione che gestisce il cinema di Santarcangelo, ha deciso di offrire due ‘chicche’ al pubblico per questo anticipato finale stagione. Questa sera saranno proposti i film documentari realizzati da Roberto Naccari e Stefano Bisulli, registi nonché tra i fondatori di ‘Dogville’: ‘L’altro Fellini’, che racconta la vera storia di Riccardo Fellini, attore e regista, fratello di Federico, e ‘Isola delle Rose - la libertà fa paura’, dedicato all’Isola delle Rose.