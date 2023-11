Due commessi di banco per un ipermercato

Un ipermercato di Rimini è alla ricerca di due commessi di banco per ampliamento del proprio organico. Il primo annuncio riguarda un addetto al banco dei salumi che sia in grado di usare l’affettatrice. Per questa figura è previsto un orario di lavoro a tempo parziale, pari a 24 ore settimanali. La seconda inserzione si riferisce a un disossatore per il reparto di macelleria. In questo caso l’orario di lavoro previsto è a tempo pieno. Si richiedono candidati in possesso di esperienza nella medesima mansione oppure persone senza esperienza ma in età di apprendistato (tra i 18 e i 29 anni). Per ambedue, i contratti previsti sono a tempo determinato. Annunci rivolti ad ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Registrati sul portale ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.