‘Due cuori un tandem’ al traguardo

Il viaggio sta per terminare. Domani tra le 16,30 e le 17 è atteso il rientro a Riccione in pieno centro, in piazzale Ceccarini, dalla pedalata di coppia ‘Due cuori un tandem’ nata per sensibilizzare i cittadini sul tema della donazione di organi a scopo di trapianto. Per Giovanna e Maurizio si tratta delle ultime fatiche. La coppia è partita da Riccione lo scorso 7 settembre e in queste settimane ha percorso lo stivale macinando strada. Al traguardo saranno 1.300 i chilometri fatti in tandem. Ma il viaggio più importante è stato quello fatto dodici mesi fa, quando Giovanna ha donato un suo rene a Maurizio, liberandolo dall’incubo della dialisi alla quale, prima o poi, l’avrebbe portato la sua malattia. Solo tre giorni li separano dall’arrivo, dove ad attenderli, insieme ai volontari Aido ci saranno le autorità cittadine, i rappresentanti del Cip-Comitato italiano paralimpico Emilia-Romagna, i rappresentanti e i medici della Ausl della Romagna, i rappresentanti del volontariato romagnolo e, soprattutto, i cittadini, gli amici e i cicloamatori. Interverranno anche i vertici nazionali di Aido e del Comitato olimpico italiano (Coni) che hanno patrocinato l’iniziativa.