Due domeniche riservate alle maschere

Il carnevale di Riccione entra nel vivo tra colori, musica e spettacoli. Si parte domenica con gli appuntamenti a Spontricciolo. Dalle 14 alle 18 nella piazza di viale Salluzzo va in scena la ‘Festa di carnevale in piazza’, organizzata dalla parrocchia di San Lorenzo. Vietato non mascherarsi perché i festeggiamenti andranno avanti tra animazione a tema, balli e pesca di beneficenza.

La domenica successiva, il 2 marzo, il carnevale invaderà le strade del Paese animando con la prima edizione di ‘Carnevaliamo’, una festa all’insegna della musica e dell’allegria. Dalle 14.30 fino a tardo pomeriggio, le vie del vecchio borgo cambieranno volto rendendo l’atmosfera magica e coinvolgente. L’evento, organizzato dal Comitato Riccione Paese in collaborazione con Avis e Croce rossa italiana, prenderà il via da piazzetta Parri, dove le maschere potranno iscriversi singolarmente o per gruppi per partecipare alla sfilata.

Il colorato corteo si svolgerà nel pomeriggio e attraverserà corso Fratelli Cervi, per uno spettacolo di creatività e fantasia aperto a tutti. La festa proseguirà poi in piazza Matteotti con la premiazione delle maschere più originali e sorprendenti, accompagnata dal dj set che farà ballare tutta la piazza. Il pomeriggio sarà allietato dall’intrattenimento musicale e dai musicisti di strada, dal truccabimbi per i più piccoli e dalle specialità degli stand.