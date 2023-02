"Due estati di lavori alla scuola Carpignola"

La Regina prepara un 2023 da prima della classe, con progetti e scuole all’avanguardia. La Regione, tramite fondi Pnrr, finanzierà per circa 1,2 milioni di euro i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria (elementare) Carpignola. I lavori, programmati da tempo, dopo l’intervento di anti-sfondellamento del tetto avvenuto nei mesi scorsi, ora partiranno sicuramente nel corso della prossima estate. "Nessun disagio a famiglie ed alunni – conferma la sindaca Franca Foronchi –. Interverremo col cantiere nel corso di due estati e la frequenza dell’anno scolastico in questo plesso sarà mantenuta regolare nel medesimo edificio. A tale cifra l’amministrazione comunale aggiungerà altri 200mila euro circa". Ma non solo.

Sono in corso i lavori di restauro al tetto delle scuole medie ’E.Filippini’ mentre è già partita la programmazione del cantiere per la nuova scuola Elementare Repubblica (costo complessivo 7 milioni di euro) che vedrà da giugno pure la demolizione della vecchia scuola. Gli alunni verranno dirottati durante i 2 anni di cantiere in altre scuole della città.

"Stiamo pensando a destinare le classi della prima e seconda elementare presso la scuola del quartiere Torconca – conferma la sindaca – mentre i bambini del triennio elementare verranno destinati al plesso delle scuole medie ’E.Filippini’, ragioneremo anche sul trasporto scolatisco, per ridurre al minimo i disagi per le famiglie del quartiere di Piazza Repubblica. Alcuni bambini, specie quelli che frequenteranno presso la zona Torconca, prenderanno lo scuola bus. Tutto il piano sarà pienamente concordato con la direzione didattica".

Mesi di lavori che coivolgeranno centinaia di famiglie e bambini per un futuro più sicuro e più comodo con strutture all’avanguardia e servizi adeguati al terzo millennio.

Luca Pizzagalli