Due furti in 15 giorni alla Banca di San Marino

Stessa dinamica, proprio come appena 15 giorni fa. I ladri prendono ancora una volta di mira la Banca di San Marino. Questa volta la filiale di Faetano. Dove giovedì notte, erano le 2.45, all’improvviso scatta l’allarme. Immediato l’intervento della Gendarmeria e del servizio di sicurezza dell’istituto di credito. Ma al loro arrivo i malviventi erano già scappati. E avevano portato con sè la cassaforte di due quintali. Evidentemente poco prima erano riusciti a entrare in banca forzando l’uscita di sicurezza. Una volta all’interno hanno subito addocchiato la cassaforte contabile, quella usata dai cassieri per la raccolta, il conteggio e lo stoccaggio del denaro versato dai clienti. Quella cassaforte pesantissima è stata trascinata fino all’esterno dell’istituto di credito per poi essere caricata sul mezzo con il quale i ladri poi sono fuggiti. Mezzo del quale sono alla ricerca le forze dell’ordine che stanno visionando anche le telecamere di sorveglianza presenti in tutta la zona. Non escludendo che si possa trattare della stessa banda che lo scorso 20 maggio aveva messo a segno lo stesso tipo di furto della filiale di Gualdicciolo della Banca di San Marino. Dicevamo delle stesse modalità utilizzate dai malviventi. Allora più o meno allo stesso orario (erano le 2.30 del mattino) avevano forzato ben due porte, una di servizio, per mettere piede nell’istituto di credito. Una volta all’interno erano riusciti a scardinare una cassaforte utilizzata per l’operatività quotidiana del peso di ben tre quintali. Al suo interno c’erano 45.000 euro e con quel bottino, a notte fonda, praticamente indisturbati, i ladri erano scappati presumibilmente verso il confine di stato. Proprio come successo nella notte di giovedì a Faetano, anche se pare che questa volta il bottino sia stato più esiguo rispetto a quello di 15 giorni fa. La filiale, dopo essere stata chiusa al pubblico per qualche ora nella mattinata di ieri, è regolarmente tornata operativa.