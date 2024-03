Due geometri esperti per la gestione dei cantieri

Impresa di Rimini cerca un apprendista geometra o perito industriale per la gestione di cantieri e prevenzione in ambito idraulico. Al candidato sono richiesti un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, il diploma di geometra (o attinenti) oppure esperienza nel campo della meccanica, meccatronica e dell’energia, la conoscenza del pacchetto Office e di Autocad. L’orario di lavoro previsto sarà a tempo pieno spezzato: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Contratto di apprendistato.

Un’azienda edile, sempre di Rimini, cerca un tecnico di cantiere geometra già esperto, residente in zone limitrofe, con disponibilità immediata. Dovrà occuparsi di sviluppo preventivi, gestione commesse, contabilità, rapporti con clienti e fornitori, gestione squadra in cantiere. Richiesta la conoscenza di Primus, Autocad, Pimus, D.lgs 81/2008, rilievi/misurazioni. Annunci per ambosessi. Candidarsi su ‘Lavoro per te’.