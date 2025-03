Due giornate a tutto gas

Si accendono i motori del Motor Fest. Si torna in zona artigianale, Raibano 2, rigorosamente ‘di traverso’. Dalle 14 a tutto gas per una due giorni che trasformerà l’area tra i capannoni in un’arena a cielo aperto per gli amanti delle quattro e delle due ruote, tra esibizioni da togliere il fiato e intrattenimento per tutta la famiglia.

Oltre 150 equipaggi sono pronti a scendere in pista per una manifestazione non agonistica che vedrà protagonisti in pista le auto e i camion da drifting, ed anche Ape e prototipi, stunt show e raduni di auto tuning, supercar, vetture d’epoca e americane.

Spazio al divertimento con il taxi drift che consentirà al pubblico di provare l’adrenalina di un giro in pista, ci saranno anche simulatori di guida, i food truck e aree ristoro. Oggi i motori si spegneranno alle 22,30 per riprendere domani dalle 9 alle 19.

L’evento ha anche un l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di due macchinari destinati al reparto di cardiologia dell’ospedale Ceccarini.