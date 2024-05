Due giornate con l’anchorman. Richard Romagnoli

’Felici insieme’ e ’Spazio comune’, così sono intitolate due giornate di solidarietà promosse dai Servizi Sociali Comunali, che vedono nella solidarietà. Gli appuntamenti sabato e giovedì 23 maggio, con la partecipazione di Richard Romagnoli: formatore, anchorman e coach, autore di libri "ed autorevole conoscitore della terapia della risata", annuncia il Comune. A Romagnoli lo scorso febbraio è andato il riconoscimento ’Bellaria Igea Marina nel Mondo’ nel contesto dell’ultimo Premio Panzini. Tema di sabato ’Felici insieme’, un pomeriggio sul tema della felicità aperto a famiglie e educatori, tra residenza anziani La Meridiana 2 in via Ennio, poi Luce sul mare e alla residenza Il Glicine. Giovedì alle 15 secondo step in municipio con il terzo settore, e VolontaRomagna.