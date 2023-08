Due giorni a tutto hip hop

Writers, breakers, musicisti e cantanti. Torna ‘Rapublic’, il festival della musica hip hop che per il terzo anno anima il centro storico del Titano. Giovedì e venerdì della prossima settimana si alzerà il volume a Campo Bruno Reffi. La cultura urban, hip pop e street farà da sfondo alle due giornate dedicate all’inclusione e al divertimento, in cui numerosi artisti e ospiti internazionali. Confermato il format vincente delle scorse edizioni con due main contest. Giovedì spazio alla battle di freestyle più conosciuta in Italia: Tecniche Perfette, il contest combacerà con la XVIII edizione del Tecniche Perfette, gestito da Mastafive e dj Double S (dj di Fabri Fibra). Quest’anno per la prima volta Rapublic ospiterà live Tour Ensi e Nerone ‘Brava Gente’ usciti in primavera con il loro album. Venerdì spazio al contest di street dance. Sul palco insieme al live di Tredici Pietro (figlio di Gianni Morandi) & Lil Busso + 8blevrai.