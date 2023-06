Due giorni dedicati alla piadina Undici stand nelle vie del centro

Una due giorni per una Santarcangelo al profumo di piada. Venerdì e sabato prende il via SantaPiada con le celebrazioni che tornano anche quest’anno per uno dei prodotti più iconici della Romagna. Tanta l’attenzione dedicata alla "qualità" del prodotto da parte degli organizzatori, Pro Loco e Città Viva. Domani, poi, è prevista una serata di anticipazione dell’evento con i laboratori di piadina pensati per i più piccoli. La kermesse SantaPiada è stata presentata ieri a ‘Santarcangelo Mare’. "Cerchiamo di fare conoscere di più il nostro prodotto tipico anche grazie alla presenza del Consorzio Igp", ha spiegato Alex Bertozzi di Città Viva. "È il primo grande appuntamento della stagione estiva – le parole dell’assessora Angela Garattoni – ed è un evento con cui l’amministrazione collabora per la parte di promozione. Pur essendo un evento ‘commerciale’ – continua la Garattoni –, la kermesse rappresenta anche un’occasione per mettere insieme storia, cultura e turismo". L’intento degli organizzatori mira – infatti – a coinvolgere i commercianti ma anche il Museo Etnografico con i suoi percorsi dedicati alla piadina, ai formaggi e all’enogastronomia. In totale sono undici gli stand di piadina che verranno allestiti nelle vie del centro. Ogni stand propone tre scelte gourmet diverse, per 33 diversi gusti e ingredienti. In concomitanza, fra le vie del borgo, si animeranno altri stand con ulteriori proposte gastronomiche. Spazio anche ai bambini con la Fattoria degli animali animata in piazza Marini, a cui seguirà uno spettacolo teatrale. Previste, poi, animazioni itineranti di giocolieri e alcune sorprese.

Andrea G. Cammarata