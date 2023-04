Due giorni di amarcord al porto "Un villaggio dedicato al mare"

Ritorna la ’Pasqua al porto’, domenica e lunedì. Intanto il sindaco svela il progetto più ambizioso: "Vogliamo far diventare l’area portuale un grande boulevard, dal bar Iole al ponte di Tiberio". Si chiama ’Ti porto al Porto’ la festa che per due giorni, in piazzale Boscovich e dintorni, punta a far conoscere Rimini come città di mare. "Sarà una grande festa con un villaggio del mare – spiega Gianfranco Santolini, presidente del Club Nautico, che organizza l’evento patrocinato dal Comune e finanziato dalla Fondazione Itl dopo l’aggiudicazione di un bando del progetto Framesport – per mostrare il valore sociale, culturale ed economico delle attività e tradizioni marinare".

Ci saranno dimostrazioni di pesca alla tratta, mostre di foto d’epoca, la storia dell’Isola delle Rose, il museo della marineria diffuso, esposizione di strumenti e attrezzi d’epoca del museo E’ Scaion, legati alla pesca in mare, esposizione di barche d’antan e attuali, racconti dei pescatori e degli sportivi, tecniche di riparazione di una rete da pesca, dimostrazione in mare degli antichi sistemi di pesca a partire dall’ultimo ’bilancione’ sul porto di Franco Paesani, simulatori della Fipsas per imparare a pescare con la canna, esibizioni di windsurf e kite, visite alle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Il tutto ’condito’ da piccola ristorazione marinara firmata da Daniele Grossi. E gran finale con liberazione di una tartaruga curata nell’ospedale delle tartarughe di Fondazione Cetacea.

Grazie al progetto Framesport, ha detto Guido Fabbri, presidente Fondazione Itl, che si occupa di logistica, trasporto e accesso a fondi europei, "a breve entreranno in funzione tre telecamere di videosorveglianza, al bar Iole, in via Destra del Porto e al Ponte della Resistenza". Il primo step di un progetto dell’amministrazione comunale per valorizzare e riqualificare l’intero quadrante cittadino, fino a San Giuliano Mare tra via Ortigara e la spiaggia. "Per questo abbiamo messo in campo – spiega il sindaco Sadegholvaad – la candidatura di Rimini ai Fondi Fesr per intercettare oltre sei milioni di euro, due per San Giuliano e 4,5 per il tratto dal bar Iole al ponte di Tiberio. Rendendo zona di pregio e collegato al centro storico un luogo che oggi non è sicuro alla sera. Vogliamo realizzare un grande boulevard passeggiabile, con nuova illuminazione, impianto di videosorveglianza, panchine e alzando le banchine dell’invaso Tiberio che storicamente, con maxi-piogge e fiumane, finiscono sott’acqua". Il sindaco ricorda "i forti investimenti fatti in questi anni" per trasformare Rimini da "città sul mare in città di mare", a partire dai 300 milioni investiti nel Psbo, in Piano della balneazione. L’assessore Anna Montini ha indicato i nuovi step dei lavori: in zona Nord saranno ultimati tra 2023 e 2024, in zona Sud sarammo installate altre due vasche di laminazione. Montini ha anche elencato i numeri del mare: "Affacciati sul porto contiamo sette cantieri navali di grande prestigio con maestri d’ascia apprezzati nel mondo, tre associazioni sportive concessionarie di circa 850 porti barca fra il canale e la darsena". "Mi sembra significativo – ha aggiunto – riportare il dato Unioncamere, secondo cui nella provincia di Rimini sono censite 5.563 imprese del settore blue economy compresa la filiera, il grosso nel capoluogo, con 10 milioni di fatturato ittico più l’indotto, dai trasporti commerciali e turistici, allo sport e alla cantieristica".

Mario Gradara