Due giorni di sfide a caccia di tonni

Tre giorni a caccia di tonni. Dal giovedì 20 a sabato 22 il Circolo Nautico ospita e organizza l’ottavo Campionato italiano di spinning d’altura ai tunnidi. Oltre 30 equipaggi provenienti da tutta italia si sfideranno, affollando di imbarcazioni il portocanale. Per la maggior parte si tratta di gommoni, che armati di tutto punto prenderanno il largo a caccia del tonno rosso. Tutte le prede saranno rilasciate. "Il Circolo Nautico per ben 4 volte – spiega Roberto Sancisi – per ben quattro volte è salito sul podio più alto. In un’occasione collezionando i primi tre posti".