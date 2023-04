Due giorni di sorprese tra il mare e la collina

Due giorni all’insegna di sport, street food e della voglia di stare insieme. Sono tanti gli appuntamenti che riminesi e turisti troveranno ad attenderli a Pasqua per un fine settimana nel quale non ci sarà da annoiarsi. Prosegue oggi e domani sulla spiaggia di Rimini il Paganello, il torneo internazionale di frisbee. Questa è un’edizione da record, con 136 squadre provenienti da tutto il mondo e oltre 1600 atleti (divisi in 4 categorie). La cerimonia di chiusura è in programma domani alle 18. Ci sarà anche il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, ad accompagnare la 15esima edizione del Somar Lungo, la tradizionale biciclettata di Pasquetta organizzata da Zeinta di Borg con lo scopo di far rivivere un antico rito locale di devozione. Domani viandanti e ciclisti si ritroveranno alle 8.30 davanti al Caffè delle Rose per vivere un lunedì di Pasquetta alla scoperta delle fonti d’acqua riminesi. Tema centrale dell’evento è infatti proprio l’acqua: "Il bene più prezioso". Il corteo (scortato dalla polizia locale) passerà da Borgo Marina e dal centro storico per salire fino in collina.

Oggi e domani si svolge anche Ti porto al Porto, un’opportunità per conoscere le attività che nel porto hanno sede, con l’esposizione di strumenti e attività tipiche, la promozione dei prodotti del mare, dimostrazioni di antiche e nuove tecniche legate al mondo della pesca, mostre fotografiche e tanto altro. Da non perdere oggi e domani anche lo Streeat food truck festival, con musica e cibo di strada al parco Marecchia. A deliziare il palato dei visitatori ci penseranno apecar, roulotte, carretti, furgoncini allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie. Il tutto accompagnato da birre artigianali e tanta musica a cura di Barley Arts Promotion.