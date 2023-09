Due giovani nomadi strappano il Rolex a un 70enne: prese

Stava passeggiando nel centro storico di Rimini, quando si è imbattuto in due ladre provette che con una mossa rapidissima gli hanno strappato il Rolex dal polso. Vittima di questa disavventura un 70enne che domenica scorsa, attorno alle 11.45, stava camminando in via IV Novembre all’altezza del palazzo della prefettura. Due giovani nomadi – rispettivamente di 25 e 22 anni – gli sono andate incontro. Lo hanno avvicinato la scusa di volergli proporre un rapporto sessuale. In una frazione di secondo, una di loro ha allungato le mani e si è impossessata del quadrante dal valore di circa 5mila euro. Le ladre si sono date alla fuga, tallonate però dal 70enne, che è stato raggiunto da uno schiaffo sul braccio e spintonato. L’uomo è comunque riuscito a dare l’allarme: sul posto le Volanti della polizia di Stato, con gli agenti che hanno iniziato a perlustrare la zona fino a individuare le giovani malviventi. Queste ultime sono state arrestate e si trovano ora in carcere a Forlì in attesa dell’interrogatorio di convalida davanti al gip del tribunale di Rimini.