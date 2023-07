Due gravi incidenti in poche ore

Due incidenti frontali sulle strade di San Vito in meno di 24 ore. Martedì verso le 18 in via Ronchi il primo scontro: entrambi i conducenti delle auto coinvolte sono rimasti feriti, per fortuna in maniera lieve. Stessa dinamica anche per l’incidente avvenuto ieri matina intorno alle 8,30 in via Tosi, poco dopo il cavalcavia ferroviaro, dove è avvenuto un altro scontro frontale tra due auto. Ingenti i danni alle macchine, ferite lievi per chi era al volante. I due incidenti sono stati rilevati dalla polizia locale di Santarcangelo.