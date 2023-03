Due ladri fermati in poche ore: uno rubava jeans in una boutique

Due ladri e uno spacciatore fermati e denunciati dai carabinieri a Riccione. È il bilancio dell’attività svolta nel weekend dai militari, che hanno intensificato i controlli in tutto il territorio. Un uomo è stato beccato dai carabinieri mentre rubava vestiti in una boutique del centro. Quando l’hanno fermato, era già riuscito a mettere le mani su un paio di jeans. Denunciato per furto aggravato anche un altro fermato dopo aver rubato 70 euro in due lavanderie automatiche: era riuscito a portare via i soldi forzando le gettoniere. Bloccato anche uno spacciatore: i militari l’hanno fermato durante un normale controllo, trovandogli addosso varie dosi di hashish e un bilancino di precisione, e parecchi soldi in contanti. I carabinieri hanno inoltre denunciato per guida in stato di ebbrezza tre persone e ne hanno segnalato altre due alla Prefettura, trovate a consumare droga.