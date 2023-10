Due macchine a fuoco. Non si esclude la matrice dolosa

Non si esclude che possa esserci una matrice dolosa dietro l’incendio che l’altro ieri, nella tarda serata, ha coinvolto due macchine parcheggiate in viale Calabria, a Riccione. L’allarme è scattato attorno alle 23.30. Le fiamme hanno rapidamente avvolto una Lancia Ypsilon propagandosi quasi all’istante ad una Fiat Panda posteggiata nelle immediate vicinanze. Sul posto si sono quindi precipitate a sirene spiegate le squadre dei vigili del fuoco di Rimini con un’autobotte. Il personale del 115 si è messo al lavoro per circoscrivere il rogo che è comunque riuscito a causare danni pesanti alle vetture. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento di una pattuglia dei carabinieri, che si sono occupati dei rilievi insieme ai vigili del fuoco.