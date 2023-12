Due mesi di misteri e sospetti

Tre appartamenti, un’infinità di misteri. Da due mesi a questa parte, l’attenzione degli inquirenti è tutta la rivolta ai vicini di casa di Pierina, gli inquilini del terzo piano della palazzina al civico 31 di via Del Ciclamino. Qui abitano Manuela Bianchi, la nuora di Pierina, insieme alla figlia sedicenne e al marito Giuliano Saponi, da qualche settimana tornato a casa dopo il ricovero conseguente all’incidente nel quale è stato coinvolto il 7 maggio scorso. Con lei, sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, c’è anche il fratello Loris Bianchi che, pur abitando a Riccione, quella sera si trovava proprio lì, in via Del Ciclamino: ha cenato insieme alla sorella e alla nipote e attorno alle 23 si trovava ancora nel palazzo, come documentato da alcune fotografie che lo ritraggono mentre gioca insieme al cane. E poi ci sono gli altri vicini di casa di Pierina, la coppia formata da Valeria Bartolucci e dal marito, Louis Dassilva, quest’ultimo ritenuto l’amante della Bianchi. Proprio il 33enne senegalese è al centro di un piccolo giallo nel giallo, ovvero quello legato alla sparizione della t-shirt bianca che, come dimostrato dal filamto di una telecamera, indossava la sera del 3 ottobre scorso, quando Pierina è stata uccisa a coltellate. T-shirt che l’uomo non ha mai consegnato alla polizia di Stato, senza riuscire a spiegare dove possa essere finita.