Due messe per ricordare il vescovo Negri

Due messe per ricordare monsignor Luigi Negri. Sono quelle che verranno celebrate in occasione del secondo anniversario della morte del vescovo Luigi Negri. Le celebrazioni, presiedute dal vescovo della diocesi di San Marino-Montefeltro Andrea Turazzi, si terranno oggi, alle 18, nella chiesa di Serravalle e domani, alle 17, nella Cattedrale di Pennabilli, nel contesto della messa di ringraziamento di fine anno (Te deum). "Tutti sono invitati ad unirsi, a Serravalle o a Pennabilli – sottolineano dalla diocesi – alla preghiera di suffragio e di ringraziamento (Eucaristia) per il dono che il Signore ha fatto alla Chiesa nella persona del vescovo Luigi". Il primo giorno dell’anno, poi, verrà celebrata la giornata mondiale per la Pace, arrivata alla sua 57esima edizione. La chiesa diocesana propone due celebrazioni per la pace lunedì, alle 11, presso la Basilica del Santo a San Marino (messa che verrà trasmessa in diretta sulla San Marino Rtv) e alle 17 presso il santuario della Beata Vergine delle Grazie di Pennabilli.