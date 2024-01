Due milioni per i lavori sulle strade: "Ma i danni ai musei chi li paga?"

Cantieri su strade, ponti, campi sportivi. Dopo i primi interventi urgenti di messa in sicurezza, a febbraio partiranno a Rimini diversi cantieri per riparare i danni causati dall’alluvione. Il capoluogo ha ottenuto dal commissario alla ricostruzione post-alluvione, il generale Figliuolo, oltre 2 milioni di euro per i vari lavori. Il più corposo è quello in via Marignano a Sant’Aquilina: stanziato un milione di euro. Altri lavori interesseranno le vie San Paolo, Tavernelle, Consorziale, Buonanotte e del Poggio. "E stiamo valutando un intervento importante anche per via Zingarina – fa il punto l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli (foto) – Così come interverremo alle Celle dove saranno realizzati rialzamenti della strada in via delle Piante, per ridurre il rischio di nuovi allagameanti nelle case". Lavori sono previsti anche al porto, al parco Marecchia e in altre zone della città. "All’Ina Casa – continua Morolli – interverremo per mettere in sicurezza il campo sportivo", che ha avuto seri danni con l’alluvione. Inoltre "stiamo riprogettando l’intervento, già previsto, per il ponticello e il percorso ciclopedonale di via Barattona". Piccoli e grandi cantieri necessari per curare le ferite causate dall’alluvione.

La nostra provincia ha ottenuto complessivamente finanziamenti per 60 milioni, per gli interventi su strade, frane e tutti gli altri danni che l’ondata di maltempo di maggio ha provocato alla viabilità e alle infrastrutture. Resta da capire che ne sarà dei danni che hanno subito musei, luoghi della cultura e chiese. Stando alla prima stima, si contano danni per oltre 4 milioni. A Rimini l’alluvione ha causato problemi e infiltrazioni d’acqua soprattutto alla Domus del chirurgo (con danni superiori ai 100mila euro). Ma ci sono stati danni e infiltrazioni pure a Castel Sismondo così come al Part, il museo di arte contemporanea, dove sono in corso lavori di riqualificazione programmati da tempo. "Per ora – – dice Morolli – non si sa se arriveranno fondi anche per i danni al patrimonio culturale".