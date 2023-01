Due milioni per rifare le strade "Geat sarà il braccio operativo"

Per la riqualificazione straordinaria delle strade di Riccione il Comune ha messo a disposizione 2,2 milioni di euro. Nel frattempo si definisce l’elenco dei viali da risistemate al più presto, una cinquantina in tutto. Approfittando delle vacanze di Natale è stato intanto sistemato viale Bergamo sul quale gravita un notevole traffico, compreso quello della scuola elementare, della materna, nonché del centro di quartiere e della Polisportiva San Lorenzo. "A giorni forniremo il cronoprogramma 2023 delle asfaltature – premette l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola –. Per questi interventi abbiamo destinato 500mila euro in più a Geat che mantiene invariata la quota trattenuta per la direzione dei lavori e la gestione di tutti i cantieri. Rispetto al milione e 700mila euro destinato dalla precedente amministrazione, passiamo a 2.200.000 euro. In questi giorni stiamo inoltre valutando tutte le entrate statali per cercare di reperire ulteriori risorse da destinare alla "straordinaria strade" e al decoro urbano del 2023. È nostra intenzione, infatti, risistemare nel minor tempo possibile tutte le strade ammalorate, sulle quali abbiamo fatto una dettagliata cernita. Ecco perché vogliamo incrementare queste risorse".

L’assessore in merito ricorda che già nel 2022 il Comune ha iniziato a lavorare con le ‘rimanenze’: "Queste ci hanno consentito di intervenire in viale Panoramica e – sottolinea –, approfittato della chiusura delle scuole nel periodo di vacanze natalizie, sull’asfaltatura di viale Bergamo, compreso il parcheggio del campo sportivo. Stiamo lavorando anche su un progetto per collegare la pista ciclabile con la scuola. A Spontricciolo, invece, abbiamo fatto asfaltare la parte di strade a sinistra di viale Casale nel momento in cui l’unica attività presente era chiusa per ferie, evitando così di creare danni alle attività, com’è successo in passato al centro studi". Imola fa sapere che in questo quinquennio verrà risistemata pure la Flaminia (ex Statale) alla quale non è stata mai stata messa mano. Se ne farà un pezzo anno per anno, poi s’interverrà su viale Veneto e altre arterie che saranno comunicate presto. Con altre risorse a disposizione s’interverrà pure sui marciapiedi. "Con l’aumento di queste risorse – conclude l’assessore – abbiamo un duplice intento: oltre a intervenire sulle strade e quindi sul decoro urbano, intendiamo potenziare il servizio di Geat che deve diventare un vero e proprio braccio operativo del settore Lavori pubblici del Comune e del settore Ambiente. Crediamo inoltre che attraverso un piano industriale la Geat possa riuscire ad avere una maggiore autonomia anche in questo campo, come accadeva anni fa. In sintesi: occorre dare una spinta propulsiva a Geat (da poco presieduta da Fabio Galli), che nel frattempo lavora per strutturarsi".

Nives Concolino