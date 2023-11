Due milioni per riorganizzare la sanità locale

Oltre due milioni di euro. Sono gli investimenti in programma sull’ospedale Franchini di Santarcangelo e su altri servizi sanitari da parte dell’Ausl Romagna, tra quelli in corso e quelli in programma da qui al 2026. Ieri pomeriggio, durante il consiglio comunale, la giunta ha voluto incontrare i dirigenti dell’Ausl per fare il punto. "Stiamo potenziando l’assistenza territoriale – dicono dall’azienda sanitaria – e la dimostrazione più concreta è data dagli investimenti realizzati dal 2020". Tra cui quello per la casa di comunità.

Per i prossimi tre anni saranno cinque gli interventi in programma, per un totale di 800mila euro di fondi investiti: dalla ristrutturazione del padiglione storico (con fine lavori a marzo 2026) alla riqualificazione del servizio mortuario e degli spogliatoi, verrà sistemato anche il parcheggio Molari e le aree esterne anche dell’edificio storico. Cambiamenti in arrivo anche per il Pronto intervento che l’Ausl trasformerà in "centro di assistenza e urgenza nella riorganizzazione regionale. Il servizio di copertura sarà h24 con mantenimento di tutto il personale del punto di primo intervento attuale. Confermata la postazione di un mezzo di soccorso avanzato (automedica) e di un ambulanza". Verrà attivata anche l’unità di continuità assistenziale con una equipe diurna mobile, con un medico e un infermiere sul territorio. "In una prima fase sarà operativa 5 giorni su 7 per 12 ore – spiega l’Ausl – per poi arrivare a 7 giorni su 7".

Confermata anche l’attivazione dell’infermiere di famiglia e di comunità a disposizione per tre macro-aree. Ad oggi i cantieri in corso sono quattro, per oltre 1,3 milioni: quello per la riqualificazione interna del punto di primo intervento, che dal 15 gennaio diventerà centro di assistenza e urgenza, quello legato alla riqualificazione dell’atrio principale, quello per il trasferimento della distribuzione farmaci e i lavori alla casa colonica adiacente al Franchini, ancora non conclusi. "Siamo consapevoli dei ritardi – conclude l’Ausl – dovuti all’inadempienza di una delle ditte. Abbiamo avviato una causa che ci auguriamo porti al completamento della struttura grezza entro i primi mesi del 2024. Il fabbricato sarà destinato alla Casa di comunità con servizi destinati all’infanzia".

r. c.