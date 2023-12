"Due milioni per una via Emilia più sicura"

Via Emilia più sicura a Santarcangelo grazie ai lavori che realizzeranno le aziende Centro petroli Baroni e Simpatia. Nuove piste ciclabili e aree verdi in arrivo, ma anche nuovi parcheggi. Opere pubbliche per due milioni di euro, che i privati si accolleranno in cambio (è il caso di Baroni) dell’ampliamento dell’attività, e (nell’altro) di una nuova area commerciale. I due piani urbanistici avevano ottenuto il primo via libera tra il 2018 e il 2019, e nei giorni scorsi la giunta li ha approvati definitivamente. Nel dettaglio, l’azienda di carburanti Baroni in cambio dell’ampliamento concesso dal Comune interverrà su un’area di quasi 7mila metri quadrati, dove realizzerà un parcheggio, aree verdi e una nuova viabilità interna con piste ciclabili, nonché le fognature lungo il fiume Uso. La società Simpatia di Patrizia Campidelli (Edil impianti) interverrà invece nell’area all’incrocio tra le vie Emilia e Andrea Costa, in zona San Bartolo. Qui sarà realizzato un nuovo complesso, destinato ad attività di servizi alla persona, sanitari, assistenziali. In cambio la società trasformerà in un parca l’area di 3mila metri vicino alla rotonda e realizzerà una pista ciclabile tra la via Emilia e via Andrea Costa, dove verrà sistemato anche l’incrocio. Saranno inoltre ceduti al Comune alcuni terreni per una nuova pista ciclabile. L’azienda verserà anche un contributo (pari a 100mila euro) per sistemare la rotondo tra le vie Emilia, Andrea Costa e Santarcangelo-Bellaria.

"Gli interventi delle aziende Baroni e Simpatia – osserva l’assessore all’urbanistica Filippo Sacchetti – sono due progetti molto importanti, che porteranno alla nostra collettività opere pubbliche per circa due milioni tra aree verdi, nuovi parcheggi e piste ciclabili e la rotonda che sarà realizzata all’incrocio con il cimitero". Due progetti "che si aggiungono a quelli, già approvati, per l’ampliamento dello stabilimento della Italpack e la riqualificazione dell’area ex Adriauto (dove sorgerà un nuovo supermercato, ndr)". Sacchetti è convinto che "tutti questi interventi contribuiranno a quel progetto complessivo di rigenerazione e messa in sicurezza della via Emilia, che stiamo portando avanti ormai da diversi anni con operazioni sia pubbliche che private. Un progetto che mira alla mobilità sostenibile e a dare maggiori servizi alla nostra comunità".