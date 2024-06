Due neopatentati ci ricascano: beccati ubriachi al volante

Appena riottenuta la patente ci sono ricascati. Non hanno resistito all’alcol e dovranno dire addio alla guida per diverso tempo. La polizia locale di Riccione nell’ultimo fine settimana ha battuto il territorio con controlli in vari viali per evitare che alla guida vi fossero persone che avevano alzato troppo il gomito. In totale sono state accertate otto casi di guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro delle patenti di guida. I conducenti era tutti giovani con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Due di questi erano neopatentati non nuovi a questo tipo di violazione. Erano già stati colti alla guida in stato di ebbrezza e avevano da poco riottenuto la patente dopo una precedente sospensione. Un 24enne è stato denunciato per sostituzione di persona, dando false generalità dopo essere stato beccato a guidare senza patente.