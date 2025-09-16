Due nuove centenarie festeggiano. Un secolo di vita, storie e amore

Un sabato pomeriggio di festa e commozione ha abbracciato due nuove centenarie riminesi: Carmela D’Agrosa e Dina Balducci, simboli di un secolo di storia, sacrificio e amore familiare.

Al Centro diurno Valloni, Carmela D’Agrosa ha spento le sue 100 candeline circondata dall’affetto dei familiari, degli operatori e del sindaco Jamil Sadegholvaad, presente per porgerle gli auguri a nome dell’intera città. Nata l’11 settembre 1925 in provincia di Potenza, a soli 26 anni decise, insieme al marito Antonio Inglese, di trasferirsi a Rimini con i loro due bambini. A Viserba ha messo radici profonde e, con determinazione, ha dedicato oltre trent’anni alla cucina degli alberghi della Riviera, portando i sapori della sua terra nel cuore dell’ospitalità romagnola. Rimasta vedova nel 2011, Carmela è rimasta il fulcro di una grande famiglia: tre figli, sei nipoti e quattro pronipoti. Donna di fede e spirito viaggiatore, ha attraversato l’Italia e l’Europa in pellegrinaggi e viaggi, condividendo ricordi e storie con generosità, come ricorda la figlia Teresa: “Per Nonna Carmela la generosità è sempre stata un modo di vivere”.

Sempre sabato, a San Giuliano Mare, l’assessora Francesca Mattei ha partecipato alla festa di Dina Balducci, nata a Talamello nel 1925 e circondata dall’affetto di 5 figli, 10 nipoti e 9 pronipoti. Dopo la giovinezza a Campiano di Novafeltria, Dina si trasferì a Rimini lavorando come domestica e poi nei circoli ACLI. Nel 1952 sposò Nemesio Sammaritani, con cui costruì una vita semplice ma ricca di amore e dedizione.

Due storie diverse ma unite dalla forza, dall’impegno e dai valori che rappresentano un prezioso patrimonio per la comunità riminese.