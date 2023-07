Due nuovi ecografi al Pronto soccorso

Due nuovi ecografi portatili per il Pronto Soccorso e degenza breve dell’Istituto per la sicurezza sociale. È questo il risultato di un’importante donazione che la Società unione mutuo soccorso ha destinato all’Istituto sammarinese. La consegna è avvenuta nella giornata di ieri alla presenza del segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni, del direttore generale dell’Iss Francesco Bevere e del direttore del Pronto Soccorso, Alessandro Valentino, e del presidente della Società mutuo soccorso Marino Albani.