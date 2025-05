Due nuovi Vistared in arrivo per multare chi passa con il rosso

Incroci pericolosi, arrivano altre telecamere per beccare chi transita con il rosso. La giunta nell’ultima seduta ha deciso di posizionare nuovi Vistared in due incroci. Uno è quello tra le vie Marradi, Melucci e Rimembranze, l’altro è l’incrocio tra la Consolare di San Marino, via Amola e via Montevecchio nella zona di Sant’Aquilina. "Due punti nevralgici della viabilità cittadina", sottolineano dall’amministrazione.

La scelta delle nuove postazioni nasce dall’analisi dei dati sull’incidentalità rilevati negli ultimi anni dagli uffici, incrociati con le segnalazioni arrivate dai residenti. I nuovi impianti si vanno ad aggiungere agli incroci già da anni dotati di Vistared. Si tratta degli incroci: tra viale Principe Amedeo, viale Matteucci e viale Perseo; tra viale Siracusa e via Nicolò Tommaseo; via Jano Planco con via Di Mezzo e via Caduti di Marzabotto; l’intersezione tra via Beltramini, via Sacramora e via Morri; viale Chiabrera e via Sebastiano Satta; lungo il tratto di viale Regina Margherita, in corrispondenza sia con viale Catania che con piazzale Don Giancarlo Ugolini (ex piazzale Gondar) e l’incrocio tra viale Regina Elena e viale Rimembranze.

L’anno scorso sono state accertate 12.415 infrazioni per passaggio con il rosso, con una media di circa 34 al giorno. Nel 2023 erano state 12.462. "Questi interventi hanno un valore strategico sia per la sicurezza della circolazione sia per quella urbana – dice l’assessore Juri Magrini – Si tratta infatti di strumenti per contrastare sì le infrazioni, ma anche di dispositivi che aiutano a presidiare il territorio e a garantire maggiore tutela per tutta la cittadinanza".

a.ol.